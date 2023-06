Tuberkuloosivaktsiini arendamine on jõudmas lõppfaasi

Wellcome ning Bill & Melinda Gatesi Fond investeerivad kokku umbes 500 miljonit eurot M72 vaktsiini III faasi uuringutesse, vahendab Reuters.

Tuberkuloos, peamiselt kopse kahjustav bakteriaalne haigus, on ennetatav ja ravitav, kuid endiselt nakatub sellesse 10 miljonit inimest igal aastal. 2021. aastal suri tuberkuloosi 1,6 miljonit inimest, peaaegu täielikult madala ja keskmise sissetulekuga riikides.

Tuberkuloos on pikka aega olnud maailma surmavaim nakkushaigus, kuigi sellest möödus mõneks ajaks COVID-19.

Selle aasta alguses kritiseeris Bill Gates maailma, et kõik ei suuda rahastada uusi tuberkuloosivahendeid. Tema organisatsioon annab suurema osa katsete rahastusest: umbes 400 miljonit dollarit.

Kuid organisatsioon otsib ka kaubanduspartnereid, kes saaksid vaktsiini mastaabis pakkuda, kui katse on edukas. „Meil on vaja vaktsiini tootjat. Selle üle käivad arutelud. Meil on paar partnerit, kes on huvitatud,“ ütles Gatesi fondi globaalse tervishoiu president Trevor Mundel Reutersile.

Ta ütles, et vaktsiini testitakse 4-6 aastat ja see hõlmab 26 000 inimest vähemalt 50 kohast Aafrikas ja Kagu-Aasias. Vaktsiini katsetatakse, et näha, kui hästi see takistab latentse tuberkuloosi muutumist aktiivseks tuberkuloosiks ja haiguse tekkimist. Uuringusse kaasatakse ka HIVi nakatunud inimesed.

Olemasolevat tuberkuloosivaktsiini Bacille Calmette-Guérin (BCG) manustati esmakordselt 1921. aastal. See aitab kaitsta imikuid ja väikelapsi raske tuberkuloosi eest, kuid selle mõju hääbub ajaga ja pakub vaid piiratud kaitset haiguse tavalise vormi vastu, mis tungib noorukite ja täiskasvanute kopsudesse.

M72 töötasid esimest korda välja 2000. aastate alguses Gatesi toetatud mittetulundusühingud Aeras ja GSK. Nüüd juhib seda Bill ja Melinda Gatesi Meditsiiniuuringute Instituut.

2018. aasta andmete kohaselt takistas süst umbes pooltel inimestel, kes seda II faasi uuringutes said, tuberkuloosi tekkimist. See umbes 50%-line tõhusus on vaktsiinide puhul madal tase, kuid sellel võib siiski olla suur mõju - 25 aasta jooksul võib see Maailma Terviseorganisatsiooni sõnul päästa 8,5 miljonit elu.