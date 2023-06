Planeet, mida peeti hävinuks: kuidas see pääses?

„Ühtegi sellist planeedisüsteemi pole varem avastatud. See on üsna eriline,“ selgitab Warwicki ülikooli astrofüüsik Dimitri Veras, kes abistas juhtivat teadlast Marc Honi Hawaii ülikoolist.

Päike on praegu nn kollane kääbus ja põleb vesinikku, kuni ühel päeval hakkab ta surema. Kui see juhtub, muutub ta punaseks hiiuks ja paisub märkimisväärselt, neelates Merkuuri, Veenuse ja võib-olla ka Maa.

Üks neist oli punane hiid, oma arengu lõppfaasi jõudnud täht, mis põletab vesinikku, kuni see kuumeneb nii palju, et selle heeliumisüda süttib ja täht hakkab kahanema. Teine oli vanem täht, valge kääbus, mis põletab heeliumi. Valge kääbus on surnud täht, milles ei toimu enam termotuumareaktsioone ja mis jahtub aeglaselt kuni muutumiseni mustaks kääbuseks.

Teine teadlaste välja pakutud teooria on see, et planeet tekkis kahe tähe ühinemisel välja paisatud materjalist. Kuid nad ütlevad, et see on vähetõenäolisem idee.