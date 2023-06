Liiga soe veri: teadlased selgitasid välja võimaliku põhjuse, miks suri välja maailma suurim hailiik

Megalodoni (Otodus megalodon) hammaste analüüs näitas, et väljasurnud hailiik oli osaliselt soojavereline. Just see omadus võib põhjustada iidsete kiskjate väljasuremise, usuvad USA William Patersoni ülikooli teadlased. „Meie tulemused näitavad, et O. megalodonil oli kõrgem kehatemperatuur võrreldes keskkonna ja teiste hailiikidega,“ kirjutavad teadlased vastavas teadusartiklis.

Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringus on teadlased välja selgitanud megalodoni kehatemperatuuri. Ja veelgi enam: pärast megalodoni hambaemaili isotoopide analüüsi jõudsid teadlased järeldusele, et megalodon suutis hoida kehatemperatuuri umbes seitsme kraadi võrra kõrgemal kui teda ümbritsev vesi. Seda on rohkem kui teiste haide puhul, kes elasid samal ajal megalodoniga. Selline erinevus on piisav, et klassifitseerida megalodonid osaliselt soojaverelisteks. Samas oletatakse, et energia hulk, mille megalodon sooja hoidmiseks kulutas, aitas kaasa tema kadumisele.