Ära unusta end suvekuumuse kätte: kasuta tervise jälgimiseks nutikella

Ühe minutiga kogu info peamiste tervisenäitajate kohta

Tänapäeval on tervise jälgimine muutunud olulisemaks kui kunagi varem, mistõttu otsivad inimesed pidevalt võimalusi erinevate tervisenäitajate kontrollimiseks reaalajas. Nutikellad on seda probleemi aidanud lahendada juba mõnda aega, kuid nüüd on võimalik ainuüksi ühe minuti jooksul jälgida koguni seitset tervise- ja heaolunäitajat, et oma tervislikust seisundist kiire ülevaade saada.

„Selline funktsioon on eriti kasulik neile, kellel on alati kiire, aga kes soovivad oma tervise kohta võimalikult palju teada saada. Nutikell Huawei Watch 4 Pro annab ühe minuti jooksul seitsmepunktilise terviseraporti, mis teeb kandjale elektrokardiogrammi (EKG), registreerib südame löögisageduse ja vere hapnikusisalduse (SpO2), mõõdab stressitaset, nahatemperatuuri, arterite jäikust ning viib läbi ka hingamistesti, mis aitab määrata kopsumahtu. See tähendab, et nutikella kasutaja saab vaid ühe minutiga otse kella ekraanil või nutitelefoni Huawei Health rakenduses kogu vajaliku ülevaate. Kui sa ei tunne end hästi, on sul võimalik kiiresti kontrollida seitset olulist tervisenäitajat ning vajadusel terviseseisundi parandamiseks vajalikke tegevusi ette võtta,“ kirjeldab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Nutikell annab nõu ja tuletab meelde enda eest hoolt kanda

Suvi on aeg, mil tahaks tegeleda kõigega: töökohustused õigel ajal lõpetada, hästi välja puhata, lähedastega aega veeta ja rannamõnusid nautida. Seetõttu jäävad sellised olulised asjad nagu söömine, piisav vee joomine ja liikumine sageli suvise melu varju.