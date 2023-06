Nipid, kuidas kaitsta enda nutitelefoni kuumadel suveilmadel. Kas üle kuumenenud telefoni võib külmikusse pista?

Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Kirill Kozlov tutvustab parimaid nippe suvel telefoniga ohutult ringikäimiseks.

Võtke telefon taskust välja

„Kindel soovitus on telefoni suvel kotis kanda. Taskus kuumaks muutunud telefon sinna jäädes maha ei jahtu, sest keha loomulik soojus ei lase aku temperatuuril langeda,“ ütleb Kozlov.

Eemaldage kaitseümbris

Kaitseümbris on tõhus abimees telefoni kukkumise korral, kuid kuumade ilmade puhul saab ümbrisest telefoniaku vaenlane, sest see ei lase tõusnud temperatuuril langeda. Lihtne lahendus on kuumade ilmade korral telefoni ümbrisest aeg-ajalt eemaldada.

Ärge jätke telefoni otsese päikesevalguse kätte

„Kui paneksid 30-kraadise temperatuuriga pikakäistega musta särgi selga ja laseksid endale päikesel peale paista, siis hakkaks ju palav. Musta ekraaniga telefonil tekib 30-kraadise lõõmava päikese käes sama efekt nagu musta särgiga inimesel,“ selgitab Samsungi tootekoolitaja.

Ekraan neelab päikesekiired endasse, mistõttu on oluline rannatoolil päevitades jätta enda telefon kotti või rätiku alla peitu. Kindlasti ära jäta telefoni kuumal suvepäeval autosse või aknalaua peale.

Kasuta oma telefoni kuuma ilmaga võimalikult vähe

Ereda päikesega tunneme paratamatult vajadust ka ekraani heledust tõsta, mis omakorda koormab akut ja muudab kokkuvõttes seadme kuumaks. Mobiiliseadmete tootelkoolitaja Kozlov nendib, et telefonis tuleks välja lülitada kõik taustal töötavad rakendused, sest mida vähem toiminguid nutiseadmel parasjagu käsil on, seda edukamalt suudab see kõrge temperatuuriga võidelda. Kõige ohutum oleks hoida ekraani heledust all ja telefoni lennurežiimil.

Ärge laadige telefoni padja all

Telefoni ei tohiks jätta laadima soojendava materjali alla. Kuumal päeval võib tõusta aku temperatuur padja või teki all ohtlikule tasemele, sest tekkinud soojus ei saa hajuda. Lisaks ei ole soovitatav telefoni laadimise ajal otseülekandeid teha.

Värskendage tarkvara