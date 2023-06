Google lõi uue otsingu kategooria, mis muutus vajalikuks pärast Redditi protestide algust

Google'i kasutajad on juba ammu saanud lisada oma otsingupäringusse termini „Reddit“, et leida kasulikke ressursse konkreetsetel teemadel. Kui tuhanded Redditi foorumid selle kuu alguses kinni pandi, kaotas see taktika oma tõhususe.

Paljud leheküljed otsingutulemustes olid järsku kättesaamatud või ebasoodsad, sest mõnede kõige populaarsemate foorumite moderaatorid muutsid oma leheküljed privaatseks osana laialdasest protestist Redditi otsuse vastu hakata arendajatelt oma andmetele juurdepääsu eest tasu võtma.

See on probleem, mida Google'i juhtide sõnul lahendab vähemalt osaliselt uus funktsioon nimega Perspectives, mida esitleti esmaspäeval. Perspectives, mis on nüüd saadaval mobiiliveebis ja Google'i rakenduses USAs, lubab tuua nähtavale arutelufoorumid ja videod sotsiaalmeediaplatvormidelt nagu TikTok, YouTube, Reddit ja Quora.

Selle kuu alguses toimunud koosolekul ütles Google'i otsingute eest vastutav vanem asepresident Prabhakar Raghavan töötajatele, et ettevõte töötab selle kallal, kuidas otsingutes kasulikke ressursse tulemustes kuvada, ilma et kasutajad peaksid oma otsingutele lisama „Reddit“. Raghavan tunnistas, et kasutajad on sellest kogemusest pettunud. „Me peame kasutajad õnnelikuks tegema,“ ütles Raghavan.

Google üritab otsingut uuendada, et pidada sammu konkurentidega, kasutades ära viimaseid edusamme tehisintellekti vallas, mis hõlmab keerukamate vastuste andmist tekstipõhistele päringutele.

Oma iga-aastasel arendajate konverentsil mais ütles ettevõte, et katsetab jõupingutust nimega Search Generative Experience, mis ei ole veel kõigile kättesaadav, näidates põhjalikumaid tulemusi, mis põhinevad genereerival tehisintellektil. Google käivitas selle aasta alguses ka ChatGPT konkurendi nimega Bard. Bard on endiselt eksperimentaalrežiimil.