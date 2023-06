Opel tutvustas uut ikoonilist välgunoolt kandvat margiembleemi

Uuenenud embleem on keskne osa Rüsselsheimi ettevõtte põneva ja tunnustatud disainifilosoofia aluseks olevast Opel Compassist ja Opel Vizor brändivisioonist. Välgunool (saksa keeles Blitz) on ühtlasi tihedalt seotud elektritemaatikaga, muutes selle ideaalseks sümboliks Opeli lähenemisele elektrimobiilsuse ajastule.

„Meie välgunoole embleem on ajakohasem kui kunagi varem,“ ütles Opeli tegevjuht Florian Huettl. „See ei sümboliseeri vaid meie pühendumist innovatsiooni ja liikuvuse demokratiseerimisele, vaid ka meie pühendumist plaanile muutuda Euroopas 2028. aastaks täiselektriliseks kaubamärgiks. Sel aastal kuulub meie mudelivalikusse 15 elektrifitseeritud mudelit ja saame uhkusega tõdeda, et Opel on elektriline,“ lisas Huettl.

„Välgunooleembleem ehk Blitz on meie julge ja puhta filosoofia sümboliks. Teravam ja julgem uuenenud välgunool lõikub seda ümbritseva puhta ringiga, andes nii ikoonilisele embleemile modernsema ja progressiivsema kuvandi. See on uhkelt kompassi – meie graafilise disaini peamise põhimõtte – keskmesse paigutatud. Kompass on nii esi-, taga- kui ka salongidisaini elementide selgrooks,“ ütles Opeli disainivaldkonna asepresident Mark Adams.

Saksa tootja varustab sõidukid uue embleemiga jooksvalt tulevate aastate jooksul. Esimene mudel kaunistatakse uuenenud logoga juba tuleval aastal.

Opeli tegevjuht Florian Huettl viitas, et siiski võib uut embleemi märgata juba ka sel aastal. „IAA Mobility on üks maailma suurimaid autonäituseid, seega on see ideaalne koht, kus uut embleemi suurele rahvusvahelisele publikule tutvustada,“ lausus ta. „Lisaks on meil plaanis ka üllatus – Münchenis viibivad külastajad võivad kindlasti rahule jääda.“

Opel on üks Euroopa suurimaid autotootjaid ja tänu ulatuslikule elektrifitseerimisstrateegiale ka liider CO2-heidete vähendamisel. Ettevõtte asutas Adam Opel 1862. aastal Saksamaal Rüsselsheimis ja autode ehitamisega tehti algust 1899. aastal. Koos oma Briti sõsarmargi Vauxhalliga on ettevõte esindatud enam kui 60 riigis üle maailma. Opel on järjekindlalt rakendamas oma elektrifitseerimisstrateegiat, eesmärgiga tagada jätkusuutlik edu ja klientide tulevaste liikuvusnõuetele vastamine. Aastaks 2024 jõuab turule elektrifitseeritud versioon igast Opeli mudelist ning alates 2028. aastast keskendub Opel Euroopas täielikult elektrisõidukitele.