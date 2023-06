„Viimase Starshipi lennu ja järgmise lennu vahel on tõesti tohutult palju muudatusi, kaugelt üle tuhande,“ ütles SpaceXi asutaja ja tegevjuht Elon Musk. „Tõenäosus, et see järgmine lend töötab, et see jõuab orbiidile, on palju suurem kui eelmine. See on umbes 60 protsenti. See sõltub sellest, kui hästi me astmete eraldamisega hakkama saame.“