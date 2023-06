„Ukraina armee jaoks oleks see halb uudis.“ Militaarekspert selgitab, mida hakkab Wagner tegema Valgevenes

Jevgeni Prigožini mäss lõppes 24. juuni õhtul Aleksandr Lukašenka vahendatud kokkuleppega. Nagu ütles Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov, saavutati kokkulepe, et Wagner naaseb oma välilaagritesse ja Prigožin sõidab Valgevenesse. „Garantiiks, et Prigožin saab Valgevenesse lahkuda, on Putini sõna,“ rõhutas Peskov.