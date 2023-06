VIDEO | Narkomaanidest luiged ei suuda Slovakkia talumeeste moonipõldudelt enam minema lennata

Põllumeeste hädad on kestnud vähemalt tänavuse aasta algusest – esimest korda teatasid põllumehed lindude sissetungist oma põldudele juba veebruaris. Algul arvati, et luiki tõmbavad ligi veelombid, kuid siis selgus, et luiged olid sattunud sõltuvusse moonikupardest, mis sisaldavad oopiumi.

Linnud ei suuda liikuda ega lennata, sest nad on uimastite mõju all ja on muutunud kiskjatele kergeks saagiks. „Põhimõtteliselt on nad narkomaanid,“ selgitas slovakkia bioloog Vladimir Toperker. „Kui nad söövad aina rohkem moone ja saavad suuremaid doose, siis nad surevad lõpuks üledoosi tõttu.“