Tuulikutasu: uute tuulikute naabruses elavad inimesed hakkavad tulu saama

„Soovime Eesti energeetika muuta heitmevabaks. Taastuvenergeetika lahendused on fossiilsetest hinnalt soodsamad ning see on hea inimeste toimetulekule. Puhas energiatootmine tõstab ka ettevõtluse konkurentsivõimet ja on positiivne kliimale,“ lausus kliimaminister Kristen Michal. „Seaduse jõustumisel hakatakse uute tuulikute naabruses elavatele inimestele maksma hüvitist, nii sünnib laiem kasu ühiskonnale ja üldisest arengust saab konkreetse kasu ka kohalik kogukond.“