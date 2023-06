Astronoomid leidsid meie galaktikast ühe kõige haruldasema tähe

Meist 773 valgusaasta kaugusel asuv J1912-4410 on valge kääbuspulsar. Seni on meie galaktikas teada vaid üks sarnane täht. Avastus annab teadlastele uue tööriista, et uurida mitte ainult tähtede evolutsiooni, vaid ka kogu Linnuteel leiduvaid kummalisi signaale. Teadlased oletavad, et valge kääbuspulsarid magnetvälja genereerib sisemine dünamo, sarnaselt sellele, kuidas Maa vedel tuum tekitab meie magnetvälja.

Valged kääbused on tähejäänused. Need on surnud tähtede kokkuvarisenud tuumad, mille mass on väiksem kui kaheksa Päikese mass. Need on väiksema tihedusega kui neutrontähed ja neil on suurem raadius.