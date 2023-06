FOTOD | Dacia mudelitele valmis Extreme pakett, asja juurde käib ka telk

Optimaalse veojõu tagamiseks kõikidel teekatetel on Sandero Stepway Extreme’i ja Jogger Extreme’i saanud juurde nupu Extended Grip funktsiooni sisselülimiseks. See kohandab nende esiveoliste masinate ESP (stabiiluskontroll ehk electronic stability programm) ja ASR-i (veojõukontroll ehk traction control system) tööd nii, et rattad saavad vabamalt pöörelda ja leiavad parema haardumise lahtise kattega pindadel.

Duster Extreme’il seda nuppu pole – sellel versioonil 4x4 käigukast niigi olemas. Proovisõit Dusteriga näitas Poola heinamaade teedel näitas, et hätta see masin naljalt ei jää:

Dacia Joggerile saab aga juurde osta Sleep-paketi, mis koosneb pakiruumi mahtuvast puidust kastist, mille avamisel saab mõne minutiga moodustab suure kaheinimesevoodi koos madratsiga. Madrats katab kogu auto tagumise osa esiistmete tagaosast, 2. rea kokkuklapitava istmeni ja väljas üle tagaluugi. Lõplik magamisruum on eriti avar, 190 cm pikkune, kuni 130 cm lai ja kõrgus katuseni on vähemalt 60 cm.

Sleep paketi kasti uks saab tagasi pöörata, moodustades kandiklaua, mida saab kasutada Joggeri avatud tagumise tagaluugi kaitse all einestamiseks. Kast kaalub 50 kg, see sobib igale Joggerile, sealhulgas neile, mille kliendid on juba varem ostnud. Lisatarvikute hulka kuuluvad veel pimendavad rulood kõikidele akendele ja välitelk, mis ühendatakse Joggeri tagaosaga. Paketyi hind on 1990 eurot. 7-kohalisel Joggeril tuleb Sleep paketi paigaldamiseks eemaldada kaks kolmanda rea istet

Dacia Spring Extreme’il on on aga uus, täiustatud jõudlusega mootor ELECTRIC 65. Selle võimsus (65 hj/48 kW) on suurem kui Spring ELECTRIC 45-l (45 hj/33 kW). Rataste pöördemoment on suurem ja võimaldab dünaamilisemat kiirendust nii linnas kui ka kiirteel. Uue ELECTRIC 65 mootori peamine omadus on aga selle suurem pöörete arv – 14 700 p/min võrreldes