FOTOD | Sõiduproov: Mercedese elektrimaastur EQE SUV kuulub elektriautode kõrgklassi

Mercedes-AMG EQE SUV-l on kaks elektrimootorit koguvõimsusega tippmudelil 505 kW (687 hj), täielikult kohanduv nelikvedu, AMG õhkvedrustus ning pööravad tagarattad. Sõiduulatus kuumas Eesti suves on julgelt üle 400 kilomeetrit (ametlikult kuni 550km). Baasmudel Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC võimsusega 350 kW (476 hj). Maksimaalne pöördemoment ulatub 858 kuni 1000 Nm-ni. Auto kiirendus nullist sajani on kõigest 4,3 sekundit. Elektrit tahab auto keskmiselt veidi üle 22 kWh/100 km, aku mahutavus on 90,6 kWh.

Auto vedrustusega on tõesti imet tehtud – selge suund on võetud kõikvõimalike ebatasasuste, lohkude ja muhkude võimalikult sujuvaks tasakaalustamiseks. Eesti teedel tähendab see seda, et vahepeal tekib tunne nagu seilaks väikelaevaga pikkadel merelainetel.

Tööd teevad selle nimel nelja hoovaga esivedrustus ja sõltumatu mitmikhoobadega tagavedrustus. Soovi korral saab masinale lisavarustusena tellida pidevalt kohanduvate ADS+ amortisaatoritega ja vajadusel kuni 30 millimeetrit kliirensit tõstev AIRMATIC õhkvedrustus.

Sõidurežiimideks on autol ECO, COMFORT, SPORT ja INDIVIDUAL ja ka maastikusõidurežiim OFFROAD.

Pööratavad tagarattad keeravad kuni 10 kraadi, see annab auto pöörderaadkuseks vaid 10,3 meetrit (auto on 4,88 meetrit pikk). Masina teljevahe on koguni 3,03 meetrit, mis tähendab, et tagareas istujate jalgade jaoks on nii palju vabaruumi, et esimese hooga ei oska sellega midagi pealegi hakata.

Mis puutub juhiabisüsteemi, siis esimest korda tundsin selle auto roolis olles, et masin tõesti jälgib mu juhtimist – täpsemalt mu pilku. Kui see ikka ei olnud mõned sekundid otse ette teele suunatud, siis anti mulle sellest nii visuaalselt kui häälega noomivalt teada. Loomulikult on olemas sõidurajal hoidja, pidurdusassistent, adaptiivne püsikiiruse hoida (jääb seisma ja sõidab liiklusvoo järel pärast edasi ka), pimenurga andur, komakoha täpsusega rehvirõhu andurid ja palju muud.