Enneolematu: troopilised tormid Atlandi ookeanil võtavad sel suvel hoogu palju varem kui tavaliselt

Atlandi ookeanil on troopilised tormid üpris tavalised. Kuid seda augustis, mitte juba juunikuus. Juba praegu on torm Bret lähenemas orkaani tugevusele ning selle taga liikuv troopiline laine võib juba lähipäevil muutuda troopiliseks tormiks Cindy, vahendab ArsTechica.

Aafrika ranniku lähedal on juba tekkimas kolmas troopiline laine, kuigi see ilmselt võrreldavaks ei tugevne. Bret ja Cindy on ühed tüüpilistest Atlandi ookeanil tekkivatest tormidest, kuid siiski on pilt juuni kohta üsna uskumatu.

Tavaliselt näeb Atlandi troopika selline välja augusti lõpus või septembris, kui hooajaline aktiivsus saavutab haripunkti ning troopilised lained (mitte sõna otseses mõttes lained ookeanis, vaid madalrõhualad atmosfääris) hakkavad liikuma Aafrika lääneosast Atlandi ookeani ja leiavad soodsa keskkonna, kus tugevneda.

Uus-Meremaa meteoroloog Ben Noll märkis esmaspäeval, et merepinna temperatuur on peamise arengupiirkonna piirkonnas praegu soojem kui kunagi varem juunis. Tegelikult on ookeanid umbes sama soojad kui need on tavaliselt augustis.

Orkaaniteadlase Phil Klotzbachi sõnul ei ole enam kui sajandit tagasi ulatuvate andmete kohaselt ükski juuni selles piirkonnas kunagi tekkinud kahte nimelist tormi. Õnneks ei tohiks ei Bret ega Cindy osutuda lähiajal suureks probleemiks.

Mida see kõik tähendab Atlandi ookeani ülejäänud orkaanihooaja jaoks, jääb ebaselgeks. Suurem osa hooaja aktiivsusest toimub augusti keskpaigast oktoobri keskpaigani ja on veidi murettekitav mõelda, kui soe ja orkaanidele soodne meri selleks ajaks on. Iga nelja kuni seitsme aasta järel ilmneva El Niño tugevnemine Vaikses ookeanis peaks siiski sel suvel Atlandi ookeani kohal tuulepuhanguid suurendama, kuigi kõikide nähtuste koosmõju tulevastel kuudel on ebaselge.