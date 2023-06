Auto sõitis ülekäigurajal otsa pakirobotile - kes on süüdi?

Pakiveorobotid on tulnud meie kõnni- ja sõiduteedele selleks, et jääda. Paratamatult toob see kaasa ka kokkupõrkeid teiste liikluses osalejatega ja nagu selgub, siis on robotliikurid eri olukordades võrdustatud kas sõidukitega või jalakäijatega.