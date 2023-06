Eakate põhjustatud liiklusõnnetuste arv kasvab, noored riskivad liikluses kõige rohkem

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) statistika kohaselt on viimase kümne aastaga kasvanud eakate juhtide põhjustatud liiklusõnnetuste osakaal 70 protsenti. Tänavu on eakad vanuses 65+ põhjustanud 1700 liikluskindlustusjuhtumit. Samas liiklusõnnetuste kahjusagedus on kõige kõrgem noortel kuni 26-aastastel juhtidel – iga seitsmes noor põhjustab aasta jooksul liiklusõnnetuse.