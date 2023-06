FOTOD | Selline on uus Range Rover Evoque

Klientidel on valida S, Dynamic SE, Dynamic HSE ja Autobiography mudeliversioonide vahel. Neist viimast iseloomustavad vasetooni kujunduselemendid, tumehallid valuveljed, Windsor-nahast istmekatted (teistel versioonidel kvadrat-nimeline tekstiil), soojenduse ja jahutusega massaažiistmed ning Meridian Surround Sound helisüsteem.

Auto toonivalikus on uudsetena Arroios Grey, Tribeca Blue ja Corinthian Bronze. Viimasega koos on võimalik valida ka kontrasttoonis katus. Auto veljed on 21-tollised.