Astronoomid avastasid kosmosest pruuni kääbuse, mis on poole kuumem kui Päike

Pruunid kääbused on midagi vahepealset planeetide ja päristähtede vahel. Iisraeli Weizmanni teadusinstituudi astronoomid leidsid sellise taevakeha, mille pinnatemperatuur ulatub 8000 kelvinini (üle 7700 kraadi Celsiuse järgi) - see on palju kuumem kui enamik tähti, sealhulgas Päike. Artikkel selle kohta on leitav arXivi eeltrükkide teegis.

Pruun kääbus WD0032-317B asub meist 1400 valgusaasta kaugusel ja tiirleb ümber kuuma valge kääbuse (väikese heledusega ja väga suure tihedusega nn surnud täht), mis kiirgab jahtudes tohutul hulgal jääksoojust.

Euroopa lõunaobservatooriumi UVES-spektrograafi andmed näitasid, et pruuni kääbuse WD0032-317B mass on 75–88 Jupiteri mass ja ta asub valgele kääbusele nii lähedal, et teeb täispöörde vaid 2,3 tunniga. Seetõttu puutub WD0032-317B kokku võimsate äärmuslike ultraviolettkiirguse voogudega, mille lainepikkus on 10–91 nanomeetrit.

Lisaks on antud objekt pööratud alati sama küljega naabri poole, nagu Kuu Maa poole. Nende tegurite mõjul püsib pruuni kääbuse „öises“ poolkeras temperatuur 1300-3000 kelvini piires ja „päevasel“ poolkeral on kuuma erinevatel hinnangutel kuni 7250-9800 kelvinit. Selle pind on kuumem kui ühelgi teadaoleval eksoplaneedil või pruunil kääbusel.