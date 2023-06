PILDID JA VIDEO | Eesti ettevõte toob turule miljonieurose superauto, mis on kurvis sama kiire kui konkurendid sirgel

Eile Itaalias Vairano ringrajal esimest korda päevavalgust näinud superautot on Tõnis Vanaselja sõnul arendatud üle seitsme aasta ning peamise töö on ära teinud Eesti insenerid ja disainerid. Kahekohaline superauto Kalana suudab arendada kiirust kuni 340 kilomeetrit tunnis, aga see pole vormelisõidu endise Eesti meistri kinnitusel auto suurim tugevus.

„Värsked testid kinnitavad, et Kalana surujõud ehk suurtel kiirustel teel püsimine on parem kui näiteks 2008. aasta Vormel-1 autodel. Paari nädala eest lõi Kalana Pininfarina tuuletunnelis, kus on testitud ka näiteks paljusid Ferrari mudeleid, surujõu absoluutse rekordi. Kuigi Kalanat tavaliste tänava-superautodega võrrelda on keeruline, tähendab see lihtsalt öelduna, et auto on kurvis sama kiire kui konkurendid sirgel,“ selgitas Vanaselja.

„Tellija soovil on võimalik ehitada auto selliseks, et selle saab registrisse kanda ning sellega tänavatel liigelda, ühtlasi aga ka saada ringrajal igas mõttes Vormel-1 lähedane sõidukogemus, olemata ise Vormel-1 piloot,“ rääkis võidusõitjast ettevõtja. „Teist sellist autot maailmas seni ei ole.“

Tehnoloogiafirma Oldbac omaniku sõnul maksab üks Kalana seitsmekohalise summa ning täna tellides saaks auto kätte umbes pooleteise aasta pärast. „Kalana on alles esimene pääsuke ja uued mudelid on juba plaanis,“ ütles Vanaselja. „Ei Kalana ega järgmised mudelid kindlasti ei ole masstooted, iga sõiduk tuleb veidi erinev ja maht jääb viie-kuue auto juurde aastas.“

Superauto on nime saanud Kalana küla järgi Hiiumaal. „Sealt on pärit mu vanaema ja seal oli minu lapsepõlve suvede mängumaa,“ selgitas Vanaselja.

Teist sellist autot maailmas seni ei ole. Tõnis Vanaselja

Insenerist ettevõtja tõi välja, et uus superauto iseloomustab ühtlasi seda, kuhu on jõudnud Eesti inseneeria ja tark tööstus.