Küberkurjategijad levitavad nuhkvara võltside OnlyFansi piltide abil

OnlyFans on sisu tellimise teenus, kus tasulised tellijad saavad juurdepääsu täiskasvanud modellide, kuulsuste ja suunamudijate privaatsetele fotodele, videotele ja postitustele. See on laialdaselt kasutatav sait ja väga tuntud nimi, seega võib see toimida magnetina inimestele, kes soovivad tasuta juurdepääsu tasulisele sisule.