Milline pettumus: Stroomi rannast avastatud laevavrakk on kõigest 100 aasta vanune ja läheb hävitamisele

Ekspertide hinnangul on kõige tõenäolisem, et vraki puhul oli tegu mõne abialusega, mida kasutati näiteks Kopli lahe äärsetes sadamates eelmise sajandi esimeses pooles.

Vrakk on ligi 15 meetrit pikk, 6 meetrit lai ja ligikaudu 80% ulatuses liivakihi all ning see leiti Stroomi ranna Haabersti-poolses otsas. Metallist vrakk kujutas endast ohtu nii surfaritele kui rannakülastajatele, seetõttu toimetati vrakk Põhja-Tallinna valitsuse korraldusel kaldale.