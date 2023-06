Pandeemia levib: Elisa nimel hakati tegema venekeelseid petukõnesid

Elisa infoturbejuhi Mai Krafti sõnul on Elisat teavitatud juhtumitest, kus kliendid on saanud õngitsuskõnesid isikutelt, kes väidavad end helistavat Elisast. Kõnes soovitatakse klientidel alla laadida kaughaldustööriist.

Teatatud on, et kõned on tehtud vene keeles, täpsed üksikasjad on veel selgumisel.