VIDEO JA FOTOD | Ilmavalgus nägi uus automudel Renault Rafale - hirmsuure sõiduulatusega masin

Kupee välimusega autot veab edasi korraliku võimsusega (200hj) täishübriidjõuallikas ja sõiduulatuseks on masinal koguni kuni 1100 kilomeetrit. Kütusekulu on seejuures vaid 4,7 liitrit sajale.

Täpsemalt koosneb mootorite komplekt esmalt 1,2-liitrisest turboülelaaduriga 130 hj (96 kW) bensiinimootorist, mis annab pöördemomendi 205 Nm, ning kahest elektrimootorist. Peamine elektrimootor annab jõudu 50 kW (70 hj) ja 205 Nm. Selle toiteallikaks on 2 kWh/400 V liitiumioonaku täiselektriliseks sõiduks. Teisene elektrimootor on 25 kW ja 50 Nm kõrgepinge käivitusgeneraator (HSG), mis käivitab mootori ja tagab käiguvahetuse otselülitusega käigukastis.

Masin on 4,71 meetrit pikk ja 1,86 meetrit lai, kõrgus on 1,61 meetrit. Teljevahe 2,74 meetrit tähendab, et tagaistujail on sama palju jalaruumi Espace'il. Rafale’i pöörderaadius on 10,4 meetrit.