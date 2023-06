Uusi tooteid: Huawei tegi päris tõhusa ja uhke kella

Esmalt välimusest. Kellal on TC4 titaanist (tavatitaanist kordades vastupidavam ja korrosioonikindlam) korpus ja seda korpust on omajagu - silma järgi pakuks paksuseks pea sentimeetrit.

Selle krooniks on sfäärilise safiirkattega erakordsert terav, selge, särav ja suure – 1,5 tollise - diameetriga klaas. Ekraanitehnoloogiaks on LTPO (low-temperature polycristalline oxide) Amoled värskendussagedusega 1Hz ja 466x466px. Must rant ekraani ümber on loomulikult ikka olemas (kasulik pind moodustab ekraani pinnast 71,72%), ent sellele on kantud kella numbrilaua jooned ja nii ei tundugi see nii kasutu. Huawei poes pakutakse kellale ka umbes 20 000 tasuta ja tasulist sihverplaati.