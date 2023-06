Uus häda: Maa pöörlemise telg nihkub itta ja selles on süüdi inimeste tegevus

Inimesed on nii palju põhjavett välja pumbanud, et on nihutanud sellega meie planeedi pöörlemise poolust, selgub uuest uuringust. Teadlased on leidnud, et kujuteldav poolus, mille ümber Maa pöörleb, on aastatel 1993–2010 nihkunud umbes 80 cm võrra itta. Põhjuseks on põhjavee ekspluateerimine ja sellest tulenevalt veetaseme tõus maailmameres, kirjutab Newsweek viitega ajakirjas Geophysical Research Letters ilmunud teadusartiklile.