Teadlased leidsid üllatava põhjuse miks inimeste immuunsüsteem neid alt veab - süüdi on neandertallased!

Kui tunnete, et teie immuunsüsteem on liiga nõrk, võivad selles süüdi olla meie neandertallastest esivanemad või õigemini nende DNA. Kaasaegses inimese genoomis moodustab neandertallase DNA kuni neli protsenti, kuid varem oli nende geenide täpne mõju suures osas teadmata. Rühm USA teadlasi on välja selgitanud, kuidas need geenid mõjutavad tänapäeva inimesi, võttes oma leiud kokku ajakirjas eLife avaldatud artiklis, kirjutab Newsweek. Eelkõige on teadlased suutnud täpselt kindlaks teha neandertallaste DNA osa inimese arengus, ainevahetuses ja immuunsüsteemis.

Üks silmapaistvamaid näiteid selle kohta on geenide variatsioon, mis mõjutab valgete vereliblede (leukotsüütide) pinnal asuva olulise retseptori struktuuri. See retseptor osaleb fagotsütoosi protsessis, kui leukotsüüdid hävitavad baktereid, parasiite ja nakatunud rakke. Seega on selle geeni neandertallase versioon tõenäoliselt häirinud meie rakkude võimet infektsioonidest puhastuda, muutes meid haigustele suhtes vastuvõtlikumaks.

Leiti, et teine ​​neandertallase geenivariatsioon häirib rakulise energia tootmise põhikomponenti. See põhineb varasematel uuringutel, mille käigus leiti, et neandertallase DNA võib olla oluline tegur vastuvõtlikkuses COVID-19 suhtes. Neandertallase DNA olemasolu ei pruugi samas olla halb. „Mitmed uuringud on näidanud, et neandertallaste DNAl võib olla kasulik mõju. Kõige silmatorkavam näide on naha- ja juuksevärviga seotud BNC2 geenipiirkond, kus enam kui pooled tänapäeva eurooplastest kannavad neandertallase DNAd, tõenäoliselt tänu selle adaptiivsetele eelistele.“ ütles Sankararaman. „Genoomis on veel mitu piirkonda, kus me seda mustrit näeme, sealhulgas piirkonnad, mis on teadaolevalt olulised immuunfunktsiooni jaoks. Kuid suur osa neandertallase DNAst näis olevat kahjulik,“ lisas Sankararaman.