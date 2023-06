„Bradley sõitis miinile, siis sai raketiga pihta, aga mehed jäid terveks.“ Lääne soomus saadab Ukrainas korda imesid

Paljudele Ukraina ja lääne sotsiaalmeedia kasutajatele mõjusid šokina Ukraina armee suured kaotused lääne abina saadud soomustehnikas pealetungi esimestel päevadel Tokmaki lähedal Zaporižžja oblastis. Ukraina armee kaotas OSINT blogi Oryx andmetel Orihivi lähedal venelaste miinide, kamikaze-droonide ja helikopterite tõttu väga lühikese ajaga ja praktiliselt samas kohas kolm moodsat Leopard 2A6 tanki, 16 Bradley jalaväe lahingumasinat, kolm soomlaste saadetud Leopard 2R, ühe sakslast Wisent 2 demineerimistanki ja hulga ratas- ning roomiksoomukeid. Laupäevase seisuga on Ukraina armee kaotanud Oryxi järgi viis moodsat Leopard 2 tanki ja 17 jalaväe lahingumasinat Bradley. Need on küllaltki suured numbrid, kui arvestada lääneriikide poolt Ukrainale toimetatud Leopardite ja Bradley'te arvu, kuid näiteks Valge maja on lubanud juba hävitatud Bradley'te asemele uued saata.