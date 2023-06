TalTech ja Unicorn Squad panevad tuhanded tüdrukud tehnoloogias tegutsema

Viis aastat tegutsenud HK Unicorn Squad on huviharidusena pakkunud tehnoloogiaõpet alg- ja põhikooli tüdrukutele, huviringides osaleb tänaseks ligi 3000 tüdrukut. Tallinna Tehnikaülikooliga koos laiendatakse IT-, loodusteaduste ja tehnoloogiaõpet ka gümnaasiumisse jõudnud tüdrukutele, pakkudes selleks ka TalTechi õppelaborite ja lektorite ning üliõpilaste abi. Kokku soovitakse kaasata IT- ja tehnoloogiakursustele kuni 1000 gümnaasiumiõpilast. Koos alg- ja põhikooli tehnoloogiaringides hõivatud tüdrukutega on pikaajalisem eesmärk pakkuda tehnoloogiaõpet kuni 4000 tüdrukule.