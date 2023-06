100 000-eurone toetus: uuendatakse droonide seiresüsteemi, prügivedu, hoonete skaneerimist ja merepoid

Tallinna abilinnapea ja hindamiskomisjoni esimehe Joosep Vimma sõnul oli esitatud projektide kvaliteet kõrge. „Hea meel on selle üle, et need neli projekti, mis lõpuks välja said valitud, on tõeliselt tulevikku vaatavad ja eripalgelised. Kõigil valituks osutunud projektidel on potentsiaal panustada puhtama keskkonna ja ka tehnoloogiliselt targema linna loomisse,“ sõnas Vimm. „Soovime kõigile edu ning loodame, et pilootprojektide tulemusel näeme peagi nende lahenduste laiemat kasutuselevõttu.“