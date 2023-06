The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – taeva ja maa vahel

Teine palju kasutatav omadus on Fuse. See on põhimõtteliselt Ultrahand relvade, kilpide ja noolte jaoks. Kuna Upheavali käigus on kõik seni kasutatud metallist relvad kasutuskõlbmatuks… mädanenud, tuleb neid pisut täiustada. Fuse lubab relvade külge liimida erinevaid esemeid, alustades teistest relvadest (et teha endale ülipikk oda) ja lõpetades erinevaid omadusi andvate koletisejuppidega. Relvad purunevad jätkuvalt kasutamise käigus, kuid nüüd on koletistega taplemisel eesmärk endale kogu aeg midagi uut teha, sest sarved meenutavad mõõkasid, erinevad tüükad nuiasid ja neid murenevate relvade külge teipides tekivad sootuks uued ja uute võimalustega relvad, mis võitluse alati värskena hoiavad. Mina peangi minema kolmepealisi Gleeokeid jahtima minema, sest nende sarved annavad relvadele eriti võimsad tule-, elektri- ja jäävõimed.

Ultrahand, see kõige tähtsam ja palju promotud asi, lubab Linkil maailmas erinevaid esemeid tõsta ja kokku liimida. Te ei ulatu kõrgele kaljule ja selle serv on jääst libe? Haarake kirves, raiuge maha kümmekond puud, kleepige need kokku ja ronige mööda pikka puutüve üles. Boss koosneb veidratest kuubikutest, mis sind lömastada üritavad? Hakake kuubikuid ükshaaval tema küljest lahti kiskuma, et tema tuumani jõuda.

Linki võimed on TotKi edasiviivaks jõuks, sest need aitavad nii vastastega kakelda, maailmas ringi liikuda ja mõistatusi lahendada. Kasutatavaid võimeid on kokku 5… olgu, ütleme 4,5 (sest kaks neist on omavahel tihedalt seotud).

Viimane tähtsam võime on seotud Ultrahandiga ja selle nimi on Autobuild. Eespool mainisin, et Ultrahand lubab erinevaid esemeid kokku kleepida. Maailmas vedeleb kõikjal ühe iidse tsivilisatsiooni jäänuseid, mis kasutavad uut ressurssi – Zonai patareid. Neid kokku kleepides saab Link luua masinavärke, mis nii maailma avastamist kui ka võitlemist hõlpsamaks teevad ja Autobuild tähendab täpselt seda, mida selle nimi ütleb. Kui muidu tuleb masinaid üks jupp haaval ehitada, siis Autobuild teeb ise valmis mõne sinu viimastest ehitistest või manab Linki ette maailmast leitud kasutusjuhendi põhjal valmiva kaadervärgi. Kui teil õigeid juppe käepärast pole, siis pole hullu, teatud hinna eest suudab Autobuild ka need tühjast kohast välja võluda.

Recall on aga nii-öelda Šveitsi taskunuga. Recalli abil saab panna esemeid oma liikumist tagasi kerima ja sellel on nüüd nii palju kasutusvõimalusi, et anna olla. Ülbe vastane viskab sind kiviga/pommiga? Kasuta võimet, peata hetkeks aeg, vali ese ja lase sellel tagasi algse omaniku juurde lennata. Sa ei saa üle kiirevoolulise jõe? Otsi kusagilt platvorm (ärge muretsege, neid vedeleb igal pool), tõsta see Ultrahandiga õhku, liiguta jõe kohale ja too tagasi. Astu platvormile, käivita Recall ja sõida sellega jõe keskele, kust on juba suurem lootus teisele kaldale liuelda või ujuda. Kõige hämmastavam on see, et Recall jätab meelde ka kokku liidetud erinevate esemete liikumise ja on seega asi, mida ma eriti mängudes näinud pole. Tuletagem meelde, et me räägime 6 aastat tagasi ilmunud ja piltlikult öeldes 10 aastat vana tehnoloogiat kasutavast Nintendo Switchist, mis teeb nüüd asju, mida ei tehta isegi praeguse põlvkonna konsooligigantide mängudes.

Ascend on liikumisvõime, mis alguses kuigi paljutõotav ei tundunud, aga ilma milleta ma enam mängimist ette ei kujuta. See võimaldab Linkil nimelt teatud kõrguses asuvast laest läbi „ujuda“. Oletame, et olete sügaval koopas ja teil tuleb tahtmine sealt välja saada, aga te ei taha juba käidud kohas asuva maamärgi juurde kiirreisida. Ascend viib teid otse koopa kohal asuvale maapinnale ning seda omadust kasutavad ära paljud mõistatused ja vahel on seda äge ka võitluse ajal kasutada ning kõrgemal korrusel asuvate kollide selja taha „ujuda“.

Kui nüüd masinaehitusest täpsemalt rääkida, siis enamasti kasutasin mina mängu jooksul lihtsamaid lahendusi nagu algelisi autosid ja lennukeid, et ühest kohast teise saada. Nende jaoks on kõik jupid alati kättesaadavad ja nende kontseptsioon on lihtne. Tegelikult saab siin ehitada aga põhimõtteliselt ükskõik mida, sest iidse tsivilisatsiooni artefaktide hulka kuuluvad ka kahurid ja laserrelvad, seega kui te tahate ehitada laserdrooni, mis vastased sekunditega pulbriks muudab, siis on see siin täiesti võimalik. Internet on täis videoid leidlikest seiklejatest, kes ehitavad kõike neljarattaveolistest monsterautodest tiirlevate peenisteni. Tegelikult tuleb aga masinate tõhusaks kasutamiseks mängus kõvasti ressurssi koguda, sest paaril esimesel tasemel ei kesta patarei vägevamaid masinaid toites põhimõtteliselt üle mõne sekundi. Et patarei mahtu tõsta, tuleb otsida energiakristalle, millest teatud kohtades uusi patareijuppe toota saab ja sellega läheb aega, sest…

…maailma sees on veel teine maailm ja see on palju suurem. Okei, selleks, et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest. Esimestelt õhus rippuvatelt saartelt lahkudes avastate, et nende all laiub terve Hyrule, aga tegu on „Breath of the Wildi“ järjega, eks? Seega maailm on põhimõtteliselt sama, kuid linnad on arenenud ja muutunud, tegelased on teise kohta liikunud jne jne. Aga see võib ikkagi panna teatud isikuid virisema, et seda suppi on juba ühe korra söödud.

Nintendo kasutas mängu promovideotes palju taevateemat ja rääkis, et nüüd saab Link seigelda ka taevas. Nad jätsid mainimata aga ühe tähtsa asja. Olgu, taevas on küll erinevaid mõistatusi ja bosse, kuid miskipärast jäeti mainimata selline asi, et Hyrule’i all asub veel midagi.