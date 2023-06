Elektrilevi pani kaugloetavad arvestid riketest teatama – kokkuhoid pool miljonit aastas

Elektrilevi võrgus registreeritakse aastas keskmiselt ligi 7700 madalpinge riket. Ettevõtte teatel on NetFix aidanud esimese kahe kasutusaasta jooksul ära hoida ligi 1000 madalpingevõrgu riket ja seega neist tingitud elektrikatkestusi.

Milliseid defekte see tehnoloogia täpsemalt tuvastada aitab? T

änasel hetkel madalpinge võrgus olevaid defekte, mis on seotud näiteks rikneva ühendusega juhtmetel, katkenud juhtmeühendusega ja trafode riketega. Tihti on tegemist riketega, mis visuaalselt on keeruline tuvastada ja tarkvara võimaldab neid märksa paremini leida.