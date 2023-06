Liiga vaesed enam laenu ei saaks: Euroopa Liit pelgab, et tehisintellekt annab diskrimineerimisele hoogu juurde

Euroopa Liit käivitas esimesena maailmas tehisintellekti arendamist reguleeriva seaduse vastuvõtmise menetlemise, mis peaks inimesi tulevikus tehisintellekti eest kaitsma. EL astus kolmapäeval esimese sammu selle seaduse vastuvõtmise suunas – Euroopa Parlament hääletas selle poolt. Nüüd lepivad Euroopa Komisjon, ELi Nõukogu ja Euroopa Parlament kokku seaduse lõplikus sõnastuses, kuid juba praegu on teada, et see jõustub mitte varem kui kahe aasta pärast, edastab BBC.

Euroopa Komisjoni asepresidendi Margrethe Vestageri sõnul on ​​tehisintellekti arendamisega kaasnev tõsine probleem diskrimineerimine. BBCle antud kommentaaris ütles Vestager, et tehisintellekt võib levitada eelarvamusi ja suurendada diskrimineerimist. „(Väljasuremisoht) võib eksisteerida, kuid tõenäosus on üsna väike. Tehisintellekti riskid on rohkem seotud sellega, et inimesi hakatakse diskrimineerima,“ selgitas ta. „Näiteks kui pank kasutab tehisintellekti otsustamaks, kas inimene saab võtta laenu või sellest sõltub kas inimene saab laenu või mitte. Sellistel juhtudel tuleb olla kindel, et inimest ei diskrimineerita soo, nahavärvi või elukoha tõttu.“ Seoses uue tehisintellekti reguleerimise seaduse vastuvõtmisega ütles ta: „Parem on saada 80% praegu kui 100% mitte kunagi, nii et alustame ja siis pöördume selle teema juurde tagasi ja kohandame reegleid.“