Emeriitprofessor Rein Munter: veekriis on jõudmas Eestisse, aeg on hakata kasutusele võtma tualeti reovett

Harku vald tuletas alles täna ennelõunal oma elanikele meelde, et põhjavee varud ei ole piiritud ja kui paljud vallaelanikud korraga oma muru joogiveega kastavad, jõutakse olukorda, kus veesurve torustikus langeb. „Liigne mageda vee väljapumpamine võib halvimal juhul tekitada olukorra, kus merevesi põhjavette tungib,“ teatas vald, kus juba 2016. aastal võrdustati kastmis- ja joogivee hinnad ja need viimased on ühtlasi võrreldamatult kallimad kui näiteks Tallinna Vee küsitavad.