Teadlased lähevad reeglitest mööda: tüvirakkudest loodi esimesed inimembrüote sünteetilised koopiaid

Teadlased on esimest korda loonud sünteetilisi koopiaid inimembrüotest, mis põhinevad tüvirakkudel. Sellest teatas Briti ajaleht The Guardian. See saavutus avab ukse geneetiliste haiguste ja viljatuse põhjuste uurimisele. „Me saame luua inimembrüote sarnaseid koopiaid, programmeerides embrüonaalseid tüvirakke ümber,“ tsiteerib Cambridge'i ülikooli ja California tehnoloogiainstituudi professor Magdalena Zernicka-Goetz väljaannet.