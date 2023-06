FOTOD | Ilmavalgust nägi uus Land Rover Discovery Sport

Tegemist on nö staadionistiilis istmetega, mis annavad hea nähtavuse kõigis kolmes istmereas. Autos on 24 võimalust istmeid seada. Teine istmerida on 40:20:40 jaotusega nihutatav ja kokkuklapitav.

Igal istmereal on kasutada kaks USB-C laadijat, teises reas ja pagasiruumis on ka 12V pistik ning kliendid, kes valivad seitsmekohalise mudeliversiooni, võivad arvestada ka kolmanda istmerea USB-C laadijate ja kliimaautomaatikaga.

Elektriliselt avatav pagasiruum on autol kuni 1794-liitrine. Lisavarustusena on saadav panoraamkatus.

Uue kujunduse on saanud käiguvalits, mida ümbritseb tumedast anodeeritud alumiiniumist viimistlus. Kolme kodaraga rooli viimistluseks on valikus Windsori stiilis nahk ning S- ja SE-mudeliversioonide puhul loomanahavaba kangas.

Sõitjateruumi viimistluses on Discovery Sport S ja Dynamic SE mudelitel valikus kuni kolme värvitooniga DuoLeather viimistlus Kliendid, kes ei soovi autosse nahka, saavad valida Suedeclothi koos Luxtec-kangaga, mis on valmistatud taaskasutatud polüestermikrokiust. Dynamic HSE mudeliversiooni sõitjateruumis saab kasutada ka Ebony Windsor nahka.

Värske ilme saanud ja lihtsustatud keskkonsoolis on 11,4-tolline kumerast klaasist puuteekraan, mille külgribad on pidevalt nähtaval peamiste funktsioonide valimiseks. Auto kaamerasüsteem annab ülevaate nii auto ümber kui all toimuvast.

Õhupuhastussüsteem on tootja autodele omaselt varustatud peenosakeste filtriga, CO2 taseme kontrolliga ning lõhnade ja bakterite eemaldajaga.

Veljed on 19-21- tollised.

Mootorite osas on saadaval nii pistikhübriid- ja kui kerghübriidajameid. Pistikhübriidmudelil on 1,5-liitrine Ingenium kolmesilindriline turbomootor ja elektrimootorkoos 14,9 kWh liitiumioonakuga. Pistikhübriidmudeli kõrval on jätkuvalt saadaval P250 ja P200 Ingenium bensiinimootorid ning D200 ja D165 Ingenium diiselmootorid.