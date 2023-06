Emotikonide kasutamine võib aidata hinnata patsiendi terviseseisundit ning ületada keelebarjääri

Davise sõnul on meditsiiniliste uuringute pikkus ja nende vähene vastamismäär andmete kogumises takistavaks teguriks. „Emotikon lahendab mõlemad probleemid,“ ütles ta. „Emotikoni abil saab patsientidele saadetavat küsimustikku oluliselt lühendada. Loodetavasti meeldib see patsientidele, mis viib vastamismäärade suurenemiseni.“

Vaatamata emotikonide populaarsusele usub Davis, et suur osa maailma elanikkonnast ei ole nende võimsusest teadlik. „Nad võivad tunduda karikatuursed,“ ütles ta. „Me loodame, et meie artikkel tõstab teadlikkust arusaamast, et emotikonidel on tulevik väljaspool nende karikatuurilaadset illustratsiooni.“

„Emotikonidel on palju võimu, sest neid kasutatakse suhtluses nii kergesti ja need välistavad vaid väheseid elanikkonnarühmi, näiteks nägemispuudega inimesi,“ selgitas Davis. „Kui emojide kasutamine on mõttekas arstide ja patsientidega suhtlemisel, siis on see tõenäoliselt mõttekas ka suhtlemisel muudes ruumides, kus inimestele teenuseid ja tooteid pakutakse.“