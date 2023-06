EKSPERT SELGITAB | Kas suure hulga lääne tehnika kaotamine mõjutab abi Ukrainale? Kas kaotusi saab asendada?

Ukraina armeel on õnnestunud nädalaga Donetski ja Zaporižžja oblastis vabastanud seitse asulat. Samas kannab pealetungiv Ukraina armee paratamatult kaotusi. Värske Briti ajakiri The Economist kirjutas, et Zaporižžja oblastis Orihivi ja Tokmaki lähedal toimunud lahingute käigus kaotas Ukraina armee kümneid sõdureid ja kandis märkimisväärseid kaotusi ka tehnikas. Ukraina armee kaotas OSINT blogi Oryx andmetel Orihivi lähedal venelaste miinide, kamikaze-droonide ja helikopterite tõttu väga lühikese ajaga ja praktiliselt samas kohas kolm moodsat Leopard 2A6 tanki, 16 Bradley jalaväe lahingumasinat, kolm soomlaste saadetud Leopard 2R, ühe sakslast Wisent 2 demineerimistanki ja hulga ratas- ning roomiksoomukeid.