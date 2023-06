Sõiduproov: Renault Arkana tippversioon - E-Tech Engineered

Käiguvalits on mugav ja käepärane, olemas on ka B-režiim (see, mis pidurdusjõudu elektrimootori laadimiseks kasutab), mis tähendab, et linnas sõites pole pidurit vaja sisuselt kasutada. Auto vedrustus üleliia rahumeelne ja uinuv ei olnud, suuremate ebatasasuste puhul muutus see pisut ärevaks, samas rool on vägagi täpne ja teeb üsna täpselt seda, mida temalt oodatakse. Suuremal kiirustel järsult pöörates kippus auto veidi ette väliskurvi suunas „sisse“ vajuma.

Eelmiste Arkana versioonidega võrreldes on kütusekulu tõesti vähenenud ja ma sain oma sõidu keskmiseks tulemuseks vaid 5,3 liitrit sajale kilomeetrile. Varasemate versioonides on see näit jäänud mul 6-7 liitri kanti.

Elektrimootorit laadib pidurdussüsteemist saadav energia päris tõhusalt ja selle tulemusel lülitus masin linnasõidul üsna tihti elektrimootorile. Käivitamine toimus ainult elektrirežiimis, seega sõidu alustamine on alati meeldivalt müravaba. Mul on tunne, et see versioon ei hoia enam bensiinimootori pöördeid nii üleval, kui eelmised versioonid, mille puhul see toona kergelt häirimagi hakkas.

Elektrimootoreid toidab 12-voldine aku, mis on peidetud kõrvalistuja istme alla. Sellest ka selle esmalt võib olla veidi harjumatu kõrge istmeasend. Mõlemad esiistmed, muide, on E-Tech Engineered variandil elektrooniliselt juhitavad.

E-Tech engineered versiooni 1,6-liitrise vabalthingava bensiinimootori maksimaalne võimsus koos kahe elektrimootoriga on 140 hj. Kiirendab auto rahulikult ent korralikult – 100 km/h saavutamiseks kulub tootja andmeil 9,8 sekundit. Maanteel möödasõite tehes kiirendas auto täiesti turvaliselt ka kiiruselt 80-110 km/h. CO2 emission (WLTP) on 132 - 138 g/km. Kuldne titaanium vaatab meile vastu ka küljelementidel:

Ei minfit tekstiili enam: auto istmed on „engineered“ versioonil kaetud tumedas seemisnaha ja alcantara elementidega ning kasutatud on ainult sellele varustustasemele mõeldud kuldseid õmblusi. E-tech signatuure leiame nii seest kui väljast, autol on all „Silverstone“ nime kandvad 18- tollised teemantgraveeringuga grafiitveljed (tavaversioonil 17), millel samuti kuldseid elemente:

Sellel mudeliversioonil on Bose helisüsteem, kõlareid on 8+1. Navigatsioon on Google’i põhine, mis teeb lihtsalt näiteks sihtpunktide eeltalletamise mobiilist. EASY Link süsteem võimaldab nii Androidi kui Apple’i kasutajatel kasutada ka Waze’i, Deezerit, Sportify’id, podcaste… Kasutajaprofiilid on salvestatavad ja nii talletatakse displeisätted, heli, ekraanivaate rakendused ja juhiabisüsteemide valikud.

Kupeede omaselt pole kesksest peeglist tahavaade kumera katusejoone tõttu just üleliia avar. Tagurduskaamera ja automaatne parkimissüsteem on seega vägagi asjakohased.

Auto katuseaken avaneb esiistmete kohal. Olemas on ajutine varuratas. Värvivalikust leiame teiste seas metalse universumivalge, mille kõigil külgedel on kuldseid kujunduselemente.

Juhi näidikuteplokk on „engineered“ versioonil 10-tolline ja see on kolmes jaos ümberkohandatav. Multimeediaekraan on kergelt juhile suunatud ja on 9,3-tolline - ma väga loodan, et Renault selle kunagi ka armatuuri integreerib, mitte ei jäta veidi võõrkehana välja ulatuma. Keskonsoolilt leiame 2 USB-porti (kahkuks kitte USB-C varianti - miks see küll puudu on?) ning juhtmevaba laadimise aluse – nii et lausa kolm kaasaskantavat seadet peaksid sõidu ajal saama täis laaditud. Lisaks ette-taha libistatava käetoe, mis on ühtlasi panipaiga kaas.

Juhiabisüsteemide seas leiame adaptiivse püsikiirusehoidja (alates R.S line varustustase), sõiduajal hoidja ja hoiataja (rool väriseb joonte ületamisel kiiruste vahemikus 70-180 km/h), mäeltsardiabi, liilklusummikute hoiatuslahenduse, liiklusmärkide tuvastuse, ohutu vahemaa ja jalakäijate/jalgratturite hoiatuse, loomulikult tagurduskaamera ja pimenurga jälgija (equilibre+ varustus), käed-vabad lukustuse ja palju muud. Sõidurežiime on tavapäraselt kolm: Eco, MySence ja Sport.

Auto ees on C-kujulised LED-tuled, küljejoon on gasellilikult hoogne ja kupeele omaselt langev, tagumised küljeaknad on selle varustustaseme juures toonitud. Auto tagatuled on signatuurkujuga ning ulatuvad ühe tervikuna üle kogu tagaluugi.

Autos on päris hästi kokku pandud sportlikkus, kompaktsus ja mingil määral ka maastikusõiduvõimekus. Pöörderaadius on autol 11,2 meetrit. 4,568 meetrit pika ja 1,576 meetrit kõrge auto kliirens on koguni 20 cm - nii et lumisele platsile võib julgelt sisse sõita ja nagu ka suvised metsateed.

Igati sobilik auto nii igapäevasõitudeks kui nädalavahetusel loodusesse siirdumiseks kui tänu hübriidmootori säästlikkusele ka pikemateks road-trippideks. Liiatigi on auto 480-liitrine pagasiruum tõeliselt mahukas ja tagaistmeid täielikult alla klappides saab selle pinda kasvatada veelgi.

Proovisõidu auto hind on 36 950 eurot. Tallinnas ABC Motorsis proovimiseks täiesti olemas.