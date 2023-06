„Eelmise aasta Harkivi oblasti pealetungi ime ei kordu.“ Ekspert kommenteerib Ukraina armee edasi liikumist

Ukraina relvajõud liiguvad lõuna- ja idasuunas edasi. Donetski oblastis vabastati Storoževo küla. Sealt Mariupolini on umbes 100 kilomeetrit. Storoževo lähedal õnnestus ukrainlastel siseneda veel kahte külla - Neskutšnojesse ja Blagodatnojesse. Ukraina armee avaldatud kaadrid näitavad, et Neskutšnoje ja Blagodatnoje said kõvasti kannatada ning tsiviilisikuid leiti eest vaid Storoževost. Lahingut Neskutšnojes kinnitab ka Venemaa kaitseministeerium, nimetades seda „ründeoperatsioonide katseteks Lõuna-Donetski suunal“.