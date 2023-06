Reddit on üks suurimaid rakendusi, mida kasutatakse anonüümse foorumina. Backlinko andmetel on rakendusel igakuiselt ligi 430 miljonit aktiivset kasutajat, mis võrdluseks on ligikaudu pool TikToki igakuistest kasutajatest, keda on miljard.

API ehk rakendusliides on tarkvara, mis võimaldab internetisüsteemidel omavahel suhelda. Sellega on aja jooksul tekkinud mitmed kolmanda osapoole rakendused, mis võtavad Redditilt andmeid ning teevad omalt poolt kasutajatele kogemuse veel mugavamaks. Suur osa Redditi kasutajatest kasutavad just kolmanda osapoole rakendusi, et kaitsta oma andmeid või vältida suuremat andmemahukasutust - põhjuseid on mitmeid.