Nagu Star Trekis: inseneride meeskond loob kosmoseprahiga võitlemiseks „traktorkiirt“

Inseneride meeskond töötab välja „traktorkiirt“, mille abil saab liigutada kosmoses erinevaid objekte ning, mis siiani on eksisteerinud vaid ulmekirjanduses ja -filmides. Kiirt on kavas hakata kasutama kosmosejäätmete vastu võitlemiseks.

Teadlased arvutasid välja, et nad suudaksid kiirega kahe kuni kolme kuu jooksul aeglaselt liigutada mitmetonnist objekti umbes 321 kilomeetri kaugusele. Portaali Futurism teatel on arendajate esimesed eksperimendid olnud edukad. „Me tekitame elektrostaatilise tõmbe- või tõukejõu. See sarnaneb Star Trekis nähtud kiirele, kuigi see ei ole nii võimas,“ ütles Boulderis asuva Colorado ülikooli kosmosetehnika õppetooli juhataja Hanspeter Schaub.