Minister Riisalo: olin üllatunud, kui sain teada, et meiliteenus eesti.ee „kinni keeratakse“

„Ma olen auga kasutanud e-maili aadressi tiit.riisalo@eesti.ee sisuliselt selle loomise algusest saadik. Pean tunnistama, et olin ka ise pisut üllatunud, kui sain teate, et see „kinni keeratakse“,“ ütles minister Riisalo eelmisel nädalal toimunud Riigi IT-keskuse infopäeval.

Minister ütles, et on lugenud otsuse põhjendusi ja leidis nende kommentaariks, et „noh, seal on ka oma argumentatsioon“.