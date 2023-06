Zone lõpetab tasuta kodulehemajutuse pakkumise

Zone alustas tasuta kodulehemajutuse pakkumist 1999. aastal. Ettevõtte teatel on pea veerand sajandit järjepidevat tegutsemist hiljem aeg sellele teenusele joon alla tõmmata.

„Tasuta kodulehemajutuse algsed kasutajad kasvasid koos meiega ja on paratamatult valdavas enamuses edasi liikunud. Uute kasutajate registreerimise lõpetasime juba 2018. aastal ja kunagine kuuekohaline arv kodulehti on kokku kuivanud kolmekohaliseks. Seetõttu on selle teenuse jätkuval tööshoidmisel olnud meie jaoks eelkõige emotsionaalsed põhjused, nagu nostalgia,“ seisab Zone Media ajaveebis.