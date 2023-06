Keskkonnaamet tuvastas, et Olerexil oli see osakaal 2022. aasta 20. detsembris vaid 1%. Küll aga saabus 30. detsembril Eestisse Norra lipu all sõitev tanker Xanthia, millel lastiks väitis Olerex maksu- ja tolliametile olevat taastuvtoorainel põhineb biokütus HVO, keskkonnaameti analüüsid näitasid aga kõige tavalisemat fossiilset talvediislit. Oleks see olnud biokütus, oleks Olerexi täitnud mullu biokütuse nõude näitajaga 7.51%.