KUULA | „Istmesoojenduse“ erisaade: kõik kaskokindlustusest

Kui palju on Eestis kaskoga kindlustatud autosid? Kui palju jätkatakse kaskoga pärast liisinguperioodi lõppu? Kuidas on olukord aga auto remondiga margiesinduses - tihti ei leia margiesindust kindlustuspartnerite nimekirjast.

Miks ei ole Eestis sarnast andmebaasi nagu LKF-il, kust näeb ka kaskokindlustuse raames tehtud parandusi? Ühesõidukiavariide puhul võib auto ostjale ebameeldivat infot varju jääda - kelle huvides see on ja millal see muutuda võiks?