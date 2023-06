Ahvenamaa rikkur sai kiiruse ületamise eest 121 000 eurot trahvi

Nya Ålandi andmetel toimus Wiklöfi kiiruseületamine kiiruskontrolli käigus. Wiklöf sõitis kiirusega 82 km/h piirkonnas, kus on lubatud kiiruspiirang 50 km/h. Kiiruse ületamise tõttu kaotas Wiklöf ühtlasi oma juhiloa kümneks päevaks.

„Mul on juhtunu pärast väga kahju ja ma loodan, et riik kasutab seda raha vähemalt kasulikul eesmärgil,“ ütles Wiklöf Nya Ålandile.

Ahvenamaal väljastatud hiiglaslik trahv on saanud rahvusvahelist tähelepanu juhtivates uudisteportaalides nagu ABC News, The Guardian ja The Independent.

Wiklöf ütles, et sealne kiiruspiirang muutus „järsku“ 70 km/h-lt 50-le, kirjutab The Guardian. Kohaliku meediaga rääkides ütles Wiklöf, et ta oli teadlik, et ületas järsku muutunud kiirusepiirangut, ja üritas aeglustada, kuid ei suutnud piisavalt kiiresti kiirust vähendada. „Ma tõesti kahetsen seda,“ ütles ta Ahvenamaa peamisele ajalehele Nya Aaland.

Wiklöf loodab, et trahvi kasutatakse positiivselt.

Soome päevatrahvi süsteemi kohaselt on isiku sissetulek määravaks teguriks selle trahvi suuruses, mille õiguskaitseorganid talle hiljem määravad. Soome oli esimene Põhjamaade riik, mis võttis 1921. aastal kasutusele sissetulekust sõltuva päevatrahvi süsteemi, ja nüüd on mitmed Euroopa riigid sellele järgnenud.

Lisaks sellele on Soome päevatrahvi süsteemi kohaselt trahv seda võrra suurem, mida rohkem sõidukijuht kiirust ületab.

See ei ole esimene kiiruseületamise trahv, mille Wiklöf on saanud. 2013. aastal teatati, et Wiklöf tabati kiirust ületades, kui ta sõitis 50 km/h piiranguga alal 77 km/h. Ärimehele määrati siis 95 000 euro suurune trahv. 2018. aastal määrati talle sarnase juhtumi eest 63 240 euro suurune trahv. Kokku teeb see viimase kümne aasta jooksul kokku 279 000 eurot.

Rekordiline trahv määrati Šveitsis summas 1 014 248 eurot Rootsi autojuhile.

Suurimad trahvid on Soomes saanud teiste hulgas endine Nokia juht Anssi Vanjokki, kellele määrati 116 000 eurot mootorrattaga kiiruse ületamise eest, ja Soome ärimees Remia Kuisla, kellele määrati 54 000 eurot trahvi sõites 64 km/h tsoonis, kus oli kiirusepiirang 50 km/h.