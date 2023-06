Üllatav juhtum Costa Rica loomaaias: emane krokodill viljastas ennast ise

Selles faktis endas pole siiski midagi uut – partenogeneesi leidub lindude, kalade ja roomajate seas. Kuid BBC andmetel on see krokodillide puhul esimene dokumenteeritud juhtum. Nagu teadlased märkisid, võib see viidata sellele, et krokodill päris partenogeneesi võime oma esivanematelt – dinosaurustelt, kes võisid samuti sel viisil paljuneda.

Teadlaste sõnul munes 18-aastane emane krokodill muna 2018. aasta jaanuaris Parque Reptiliana loomaaias. Loode munas oli täielikult välja kujunenud, kuid surnud, nii et see ei koorunud munast välja.

Emasloom saabus loomaaeda kaheaastaselt ja ta pole isastega kunagi kohtunud. Seetõttu teatasid loomaaia töötajad pärast muna leidmist Virginia polütehnilisse ülikooli, kus on osakond, mis on spetsialiseerunud partenogeneesile. Sealsete teadlaste analüüsi kohaselt on loode geneetiliselt peaaegu täielikult identne emaga, see tähendab, et viljastamine toimus ilma isalooma osaluseta.