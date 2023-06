KARBIST VÄLJA | Esimene satelliitsidega mobiiltelefon on Eestis – ja see töötab

Ühenduses olemiseks on mobiili juba eelsisestatud spetsiaalne SIM-kaart, mis võtab ühenduse GEO satelliidivõrguga:

Kliendile antakse kaasa ka 19 numbrist koosnev kood, mille abil saab ta otsustada, kui mahukat ühenduses olemise paketti ta tellida soovib. paketid on välja toodud tootja veebilehel.

Päris netis surfata satelliitside abil veel ei siiski ei võimaldata. Küll aga pakuvad paketid võimalust saata Bullitt Satellite Messengeri kaudu kuus 30-300 sõnumit – hinnaks on seejuures 5 kuni 30 eurot kuus. Vahetada saab ka emotikone.

Seega on teenuse mõtteks siiski olla minimaalselt kontaktis inimestega näiteks mägedes, üksikutel saartel või äärmiselt hajaasustusega aladel, kus mobiililevi puudub.

Selgub, et sõnumeid saab saata ka kontaktide mobiilinumbritele SMSi näol, kellel palutakse siis samuti sama äpp alla laadida:

Lisaks sisaldub paketis võimalus saata SOS teateid, selleks on seadme ülaosas lausa eraldi punane nupp ja mille abil võetakse ühendust 24/7 töötava rahvusvahelise teenusega. Sellelt tuleb suuta 5 sekundit siiski sõrm peal hoida:

Muus osas on tegemist CAT-mobiiliga tema tuntud omadustes: programmeeritav külgnupp ning äärmine põrutus-, vee- (kuni 5m ja kuni 29 min) ja niiskus- ja tolmukindlus (IP68 ja IP69). Lubatud temperatuurivahemik on lausa -30 kuni +70 kraadi (selle testi tegime kunagi ära siin loos).

Kogu seade on pakendatud väga vastupidavasse korpusesse ja selle külgservad on ekraani tasapinnast veidi üles toodud, et betoonile kukkudes ekraan viga ei saaks:

Tore on see, et seadmele on peale pandud ka täiesti korralik kaamerakomplekt, mille peakaamera on 8MP ja millele lisanud ülilainurkkaamera ja makrokaamera. Harukordselt on seadmel olema ka underwater-pildistamisrežiim.

Seadme sõrmejäljeluger on viidud tagaküljele – ekraanikaitse on selleks lihtsalt liiga tugev, et sinna midagi installeerida.

See mobiil on tublisti üle keskmise raske ja kaalub 268 grammi.

Hind Elisas on täna 600 eurot.