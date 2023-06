FOTOD | Eestisse jõudis Porsche Drive renditeenus – hinnad on oodatult krõbedad

Eesti on siinse piirkonna pilootturg ning teenust hakkab osutama Auto 100 Rent OÜ, kes on rentinud Porschesid tegelikult Eestis juba aastaid, nüüd tehakse seda lihtsalt teise kaubamärgi alt.

Porsche Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna Eesti regiooni juhi Marcel May sõnul on Euroopas samanimeline teenus saadaval Šveitsis, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias ja nüüd ka Eestis.

Tema kinnitusel Porsche Drive’i autoparki alati uued ja väga hea lisavarustusega mudelid, et kasutajad saaksid osa Porsche parimast sõidukogemusest. Võib olla on see ka põhjuseks, miks küsitakse Porsche Drive keskkonnas autode lühiajalise rendi eest tasu 255 eurot päevas, samas kui näiteks konkurendi DeLuxe Rent keskkonnas on Porsche rendihind ööpäevas 100 eurot ja Rentori autorendis 110 eurot.